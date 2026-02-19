메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

[서울데이터랩]19만 삼전…개장 직후 인기 검색 종목 20選

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
정연호 기자
정연호 기자
수정 2026-02-19 09:31
입력 2026-02-19 09:31
이미지 확대


오늘(2월 19일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 19.29%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 190,500원으로 전 거래일 대비 5.13% 상승하며 순조로운 출발을 보이고 있다. 거래량은 2,865,024주를 기록했다.

이어 SK하이닉스(000660)가 검색비율 2위를 기록하며 3.07%의 상승세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 두산에너빌리티(034020)는 2.69% 상승하며 긍정적인 흐름을 보이고 있다. 검색비율 4위 미래에셋증권(006800)은 개장 초반부터 12.34%의 급등세를 보이고 있다. 검색비율 5위 현대차(005380)는 -0.40% 하락하며 큰 움직임을 보이지 않고 있다.

6위 한화오션(042660)은 등락률 5.86%로 상승세를 보이고 있다. 7위 셀트리온(068270)은 0.84%의 등락률로 주가가 소폭 상승 중이다. 8위 에코프로(086520)는 0.13%의 보합세를 보이고 있다. 9위 POSCO홀딩스(005490)는 4.19% 상승하며 강세를 보이고 있다. 10위 한화솔루션(009830)은 상승률 4.90%로 주가가 상승하고 있다.

이미지 확대


이 밖에도 현대차증권(001500) ▲21.35%, NH투자증권(005940) ▲17.80%, 알테오젠(196170) ▲3.80%, 삼성중공업(010140) ▲3.43%, SK하이닉스 ▲3.07%, LG전자(066570) ▲2.22%, 두산에너빌리티 ▲2.69%, 한화오션 ▲5.86%, POSCO홀딩스 ▲4.19%, 한화솔루션 ▲4.90% 등이 많이 검색되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
삼성전자가 개장 5분 만에 기록한 검색비율은?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기