[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

삼성전자(005930)가 2월 13일 장 마감 5분 만에 17.86%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 181,200원으로 전 거래일 대비 1.46% 상승했다. 거래량은 33,450,440주를 기록했다.이어 검색비율 2위의 SK하이닉스(000660)는 등락률 -0.90%로 하락 마감했다. 검색비율 3위의 두산에너빌리티(034020)는 1.26% 상승 마감했다. 검색비율 4위 미래에셋증권(006800)은 15.36%의 급등세로 마감했다. 검색비율 5위 현대차(005380)는 -1.38%의 등락률로 하락했다.6위 스피어(347700)는 15.84%의 급등세로 마감했다. 7위 삼성전자우(005935)는 4.50% 상승했다. 8위 에코프로(086520)는 -3.28%의 등락률을 기록했다. 9위 우리기술(032820)은 -9.40%로 큰 낙폭을 보였다. 10위 비엘팜텍(065170)은 29.90%의 상한가로 마감했다.이 밖에도 한국항공우주(047810) ▲6.77%, 한화솔루션(009830) ▼3.47%, SK증권(001510) ▲29.95%, 휴림로봇(090710) ▼-0.71%, LG전자(066570) ▼3.46%, NAVER(035420) ▼1.17%, SK텔레콤(017670) ▲10.90%, 이수페타시스(007660) ▼6.10%, 셀트리온(068270) ▼0.21%, 카카오(035720) ▼2.38% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자