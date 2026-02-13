[서울데이터랩]원익IPS 17.99% 하락 코스닥 하락세 주도

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스닥 시가총액 상위 종목들이 대체로 하락세를 보이고 있다.13일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 알테오젠(196170)은 현재가 38만 5000원으로 전 거래일 대비 1.28% 하락하고 있다. 시가총액은 20조 5997억원이며, 외국인비율은 13.28%를 기록하고 있다. 한편, 2위인 에코프로(086520)는 15만 800원으로 3.02% 하락세를 보이며, 외국인비율이 20.89%에 이르고 있다.에코프로비엠(247540)은 3.72% 하락하여 19만 9300원에 거래되고 있으며, 레인보우로보틱스(277810)는 0.44% 하락한 67만 2000원에 거래중이다. 삼천당제약(000250)은 1.15% 상승하여 52만 7000원을 기록하며, 에이비엘바이오(298380)는 3.44% 하락해 18만 2700원에 거래되고 있다. 코오롱티슈진(950160)은 3.43% 하락하며 9만 100원에 거래되고 있고, 리노공업(058470)은 0.20% 상승하여 9만 8300원에 거래되고 있다. HLB(028300)는 2.11% 하락한 5만 1100원에, 케어젠(214370)은 2.66% 상승해 11만 9800원에 거래되고 있다.한편 시가총액 20위권 종목들은 리가켐바이오(141080) ▼2.07%, 펩트론(087010) ▼2.62%, 원익IPS(240810) ▼17.99%, 이오테크닉스(039030) ▼3.04%, 메지온(140410) ▼2.62%, 클래시스(214150) ▼1.21%, 로보티즈(108490) ▼4.04%, 보로노이(310210) ▼2.08%, 디앤디파마텍(347850) ▼3.36%, ISC(095340) ▼2.73% 등의 성적을 기록하고 있다.상위 종목들은 대체로 하락세를 보이며, 특히 원익IPS가 17.99% 하락으로 가장 큰 낙폭을 기록하고 있다. 에이비엘바이오, 코오롱티슈진, 디앤디파마텍도 각각 3% 이상의 하락세를 보이고 있다. 이러한 흐름은 거래량과 상장주식수의 비중에 따라 거래가 활발한 종목과 조용한 종목 간 차이를 보여준다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자