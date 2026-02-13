[서울데이터랩]삼성물산 2.99% 하락 등락폭 최대 기록

이미지 확대

코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보였다.13일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 삼성전자(005930)는 현재가 18만 800원으로 전 거래일 대비 1.23% 상승하며 견조한 상승세를 이어가고 있다. 시가총액은 107조 2705억원이며, 외국인비율은 51.52%에 달한다. 반도체 대장주인 SK하이닉스(000660)는 88만 9500원으로 0.17% 상승하며, 거래량 195만 1936주를 기록하고 있다.삼성전자우(005935)는 4.91% 상승하며 시가총액 10위권 내에서 가장 큰 폭의 상승세를 보이고 있다. 현대차(005380)는 0.79% 하락했으며, LG에너지솔루션(373220)은 2.44% 하락했다. 삼성바이오로직스(207940)는 0.47% 하락한 모습을 보이고, SK스퀘어(402340)는 0.53% 상승했다. 기아(000270)는 0.54% 하락했으며, 두산에너빌리티(034020)는 3.87% 상승했다. KB금융(105560)은 0.18% 상승했다.한편 시가총액 20위권 종목들은 HD현대중공업(329180) ▲2.23%, 한화에어로스페이스(012450) ▼1.33%, 셀트리온(068270) ▲0.21%, 삼성물산(028260) ▼2.99%, 신한지주(055550) ▼0.66%, 삼성생명(032830) ▲2.44%, 현대모비스(012330) ▼1.23%, 한화오션(042660) ▼1.37%, NAVER(035420) ▼1.27%, 한국전력(015760) ▲0.67% 등의 성적을 기록하고 있다.상위 종목들의 주가 동향을 살펴보면, 상승과 하락이 혼재된 모습이다. 삼성전자와 SK하이닉스가 소폭 상승하며 반도체 업종의 강세를 보이고, 삼성전자우는 큰 폭으로 상승했다. 반면, LG에너지솔루션과 현대차, 삼성바이오로직스 등은 하락세를 나타냈다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자