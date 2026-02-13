메뉴
[서울데이터랩]빅테크 7개사 동반 하락세

정연호 기자
정연호 기자
2026-02-13
입력 2026-02-13 09:39
이미지 확대


12일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 하락세를 보였다. 대부분의 종목이 손실을 기록하며 투자자들의 우려가 커지고 있다.

엔비디아(NVDA)는 전일 대비 1.64% 하락한 186.94달러로 마감했다. 애플(AAPL)의 주가는 5.00% 하락하며 261.73달러로 거래를 마쳤다. 마이크로소프트(MSFT)는 0.63%의 하락률을 기록하며 보합세를 유지했다.

아마존닷컴(AMZN)은 2.20% 하락한 199.60달러로 마감했다. 알파벳 Class A(GOOGL)와 Class C(GOOG) 모두 0.63% 하락했다. 메타(META)는 2.82%의 하락률을 기록했다.

이미지 확대




금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래대금은 343억 달러로, 약 49조 4,110억원에 달했다. 애플의 거래대금은 202억 달러로 약 29조 1,262억원을 기록했다. 마이크로소프트는 158억 달러, 약 22조 7,544억원의 거래대금을 보였다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 7.55%에 달했다.

정연호 기자
