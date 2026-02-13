메뉴
[서울데이터랩]씨엑스아이 29.95% 상한가…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
수정 2026-02-13 09:39
입력 2026-02-13 09:39
이미지 확대


13일 오전 9시 15분 씨엑스아이(900120)가 등락률 +29.95%로 상승률 1위를 차지했다. 씨엑스아이(씨엑스아이)는 개장 직후 5분간 659만 3986주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 165원 오른 716원이다.

한편 씨엑스아이의 PER은 1.91로 낮은 편이며, ROE는 2.62%로 낮은 수익성을 보인다.

이어 상승률 2위 상아프론테크(089980)는 현재가 2만 2450원으로 주가가 29.84% 상한가를 기록하고 있다. 상승률 3위 마이크로컨텍솔(098120)은 현재 2만 5800원으로 27.72% 폭등하고 있다. 상승률 4위 삼보산업(009620)은 21.23% 폭등하며 1976원에 거래되고 있다. 상승률 5위 현대ADM(187660)은 19.72%의 급등세를 타고 6800원에 거래되고 있다.

6위 코아시아씨엠(196450)은 현재가 1184원으로 17.93% 급등 중이다. 7위 SKAI(357880)는 현재가 2315원으로 17.93% 급등 중이다. 8위 레이저쎌(412350)은 현재가 5550원으로 17.71% 급등 중이다. 9위 매커스(093520)는 현재가 2만 5900원으로 12.85% 급등 중이다. 10위 인스피언(465480)은 현재가 5620원으로 12.18% 급등 중이다.

이미지 확대


이밖에도 아이윈(090150) ▲11.59%, 메이슨캐피탈(021880) ▲11.15%, 폴라리스우노(114630) ▲10.92%, 서남(294630) ▲9.40% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.



[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
