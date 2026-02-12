[서울데이터랩] 코스피 5522.27p, 3.13% 상승 마감

이미지 확대

2월 12일 오후 4시 한국거래소에 따르면, 코스피는 167.78포인트(3.13%) 상승한 5522.27에 마감했다.이날 코스피 시장에서는 상한종목 1개와 상승종목 618개를 포함해 대다수 종목이 상승세를 보였다. 반면 하락 종목은 274개로 나타났다. 특히, 코스피는 이날 52주 신고가인 5522.27포인트를 기록하며 시장의 상승세를 주도했다.투자자별 매매동향을 살펴보면, 외국인이 30013억 원, 기관이 13674억 원을 순매수했다. 반면 개인은 44479억 원을 순매도하며 시장과 반대의 움직임을 보였다.코스피 시장의 프로그램 매매 동향은 차익 거래에서 4403억 원, 비차익 거래에서 19958억 원을 순매수하며 전체적으로 24361억 원의 순매수를 기록했다.정연호 기자