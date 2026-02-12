[서울데이터랩]오리엔트바이오 29.83% 상승…실시간 상승률 1위

이미지 확대

12일 오전 9시 10분 오리엔트바이오(002630)가 등락률 +29.83%로 상승률 1위를 차지했다. 오리엔트바이오는 개장 직후 5분간 1360만 6823주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 162원 오른 705원이다.한편 오리엔트바이오의 PER은 -11.19로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 -16.82%로 수익성 측면에서 부진한 모습을 보인다.이어 상승률 2위 현대지에프홀딩스(005440)는 현재가 1만 4400원으로 주가가 19.01% 급등하고 있다. 상승률 3위 현대비앤지스틸(004560)은 현재 1만 8250원으로 14.49% 급등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 NHN(181710)은 9.50% 상승하며 3만 6300원에 거래되고 있다. 상승률 5위 오리온(271560)은 9.38%의 상승세를 타고 14만 2200원에 거래되고 있다.6위 계룡건설(013580)은 현재가 2만 6550원으로 9.26% 상승 중이다. 7위 현대홈쇼핑(057050)은 현재가 7만 9100원으로 9.25% 상승 중이다. 8위 한국금융지주(071050)는 현재가 24만 6000원으로 8.61% 상승 중이다. 9위 한국금융지주우(071055)는 현재가 16만 4300원으로 7.95% 상승 중이다. 10위 경동나비엔(009450)은 현재가 6만 7000원으로 7.72% 상승 중이다.이밖에도 전진건설로봇(079900) ▲7.63%, 에이블씨엔씨(078520) ▲7.56%, HD현대(267250) ▲7.20%, 흥국화재(000540) ▲6.97% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자