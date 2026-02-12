[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대

오늘(2월 12일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 14.58%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 171,200원으로 전 거래일 대비 2.03% 상승하며 주가가 오름세를 보이고 있다. 거래량은 2,003,795주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색비율 2위를 기록하며 2.67% 상승세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 카카오(035720)는 6.62% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색비율 4위 현대차(005380)는 개장 초반부터 -0.98%의 등락률로 보합권에 머물고 있다. 검색비율 5위 LG전자(066570)는 -3.75% 하락하며 주가가 다소 내리고 있다.6위 두산에너빌리티(034020)는 등락률 -2.83%로 하락세를 보이고 있다. 7위 한미반도체(042700)는 5.25%의 상승세로 주가가 오르고 있다. 8위 NAVER(035420)는 0.87% 하락하며 큰 움직임을 보이지 않고 있다. 9위 에코프로(086520)는 0.46%의 상승세를 보이고 있다. 10위 한화솔루션(009830)은 하락률 -3.33%로 주가가 다소 하락하고 있다.이 밖에도 전진건설로봇(079900) ▲10.68%, 에이프릴바이오(397030) ▲2.89%, 미래에셋증권(006800) ▲1.56%, POSCO홀딩스(005490) ▲2.42%, 삼성SDI(006400) ▲0.40%, 한화시스템(272210) ▲1.08%, 우리기술(032820) ▲8.66%, 셀트리온(068270) ▼1.46%, 알테오젠(196170) ▼1.43%, 한화오션(042660) ▼0.15% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자