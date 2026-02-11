[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 SG세계물산 거래대금 무려 367억 돌파

이미지 확대

코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다. 11일 한국거래소에 따르면, SG세계물산(004060)이 7천524만주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 468원이며, 시가총액은 947억원이다. 거래대금은 시가총액의 약 38.76%에 달하는 367억1500만원으로, 매수세가 강했던 것으로 보인다. PER은 -23.40, ROE는 2.10으로 재무 지표에서 다소 불안한 모습을 보인다. 대호에이엘(069460)은 4721만8929주가 거래되며 거래량 2위를 기록했고, 현재 주가는 746원으로 하락폭이 -22.21%로 크다. 거래대금은 361억3500만원으로, 시가총액 대비 약 55.56%에 달해 매도세가 강했던 것으로 해석된다. PER은 14.92, ROE는 1.47로 기업의 재무 상태는 무난한 수준이다.한온시스템(018880)은 현재 4650원으로 1.75% 상승하며, 거래량 3772만866주를 기록한다. 삼영(003720)은 25.33% 급등한 8460원으로, 거래량은 2101만5391주로 나타난다. 대우건설(047040)은 4.25% 상승한 7360원으로, 거래량은 1627만5904주로 집계된다. 삼화페인트(000390)는 13.36% 하락한 1만700원으로, 거래량은 1496만6549주다. 삼성전자(005930)는 횡보세를 보이며 0.66% 상승한 16만6900원, 거래량은 1239만3974주다. 한신기계(011700)는 10.26% 상승한 4675원, 거래량은 1039만3954주로 나타난다. 한화솔루션(009830)은 2.90% 상승한 4만7950원, 거래량은 1017만2078주로 확인된다. SK증권(001510)은 3.63% 하락한 902원, 거래량은 875만8447주다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 현대약품(004310) ▲5.72%, LG전자(066570) ▲17.69%, 한화갤러리아(452260) ▲2.12%, 한전산업(130660) ▲16.14%, 형지엘리트(093240) ▼9.87%, 한화생명(088350) ▲1.97%, 에이프로젠(007460) ▼4.59%, 다스코(058730) ▲29.87%, 키다리스튜디오(020120) ▲21.32%, 두산에너빌리티(034020) ▲1.70% 등의 성적을 기록한다.주목할 만한 종목으로는 25.33% 급등한 삼영과 29.87% 폭등한 다스코가 있다. 삼영은 거래대금이 1699억4700만원으로, 시가총액 대비 약 59.10%에 달해 투자자들의 관심을 크게 받는다. 다스코는 시가총액이 875억원인 반면, 거래대금은 221억3400만원으로 시총의 25.30%를 차지해 적극적인 매수세가 확인된다. 반면 대호에이엘은 -22.21%의 큰 하락세를 보이며, 형지엘리트 역시 -9.87%로 하락폭이 크다. 대호에이엘의 거래대금은 시가총액의 55.56%에 해당하며, 형지엘리트의 거래대금은 시가총액 대비 17.89%로, 매도세가 강하게 작용한 것으로 보인다.전체적인 시장에서는 거래량이 많고, 매수와 매도가 활발하게 이루어지는 종목들이 주목받고 있다. 거래대금이 시가총액 대비 높은 비율을 차지하는 종목들은 투자자들의 심리가 크게 움직였음을 보여준다. 대호에이엘과 같은 종목은 급락세에도 불구하고 많은 거래가 이루어져 투자자들의 주의가 필요하다. 시장은 대체로 종목별로 혼조세를 보이지만, 투자자들의 선택에 따라 변동성이 클 수 있다는 점이 특징적이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자