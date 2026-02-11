[서울데이터랩]메지온 4.55% 하락 코스닥 시가총액 상위 종목들 혼조세

이미지 확대

코스닥 시가총액 상위 종목들이 혼조세를 보이고 있다.11일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 에코프로(086520)는 현재가 153,900원으로 전 거래일 대비 1.35% 하락하며 주춤하고 있다. 시가총액은 20조 8959억원이며, 외국인 비율은 20.81%다. 거래량은 830,381주에 달한다. 반면, 시가총액 2위 알테오젠(196170)은 386,500원으로 2.25% 상승하며 긍정적인 흐름을 보이고 있다. 시가총액은 20조 6800억원이며, 외국인 비율은 13.36%를 기록하고 있다. 거래량은 238,525주로 집계된다.에코프로비엠(247540)은 전일 대비 0.50% 상승하고 있으며, 레인보우로보틱스(277810)는 0.30%의 소폭 상승을 기록하고 있다. 삼천당제약(000250)은 1.36%의 상승률을 보이며, 에이비엘바이오(298380)는 2.96%로 가장 큰 폭의 상승세를 나타내고 있다. 코오롱티슈진(950160)은 1.07% 상승, 리노공업(058470)은 0.10% 하락 중이다. HLB(028300)는 2.11% 상승을 기록하고 있으며, 리가켐바이오(141080)는 1.62% 상승하고 있다.한편 시가총액 20위권 종목들은 케어젠(214370) ▲0.76%, 펩트론(087010) ▼0.98%, 원익IPS(240810) ▲0.38%, 이오테크닉스(039030) ▼3.32%, 클래시스(214150) ▲2.41%, 메지온(140410) ▼4.55%, 보로노이(310210) ▲2.06%, 로보티즈(108490) ▲1.27%, HPSP(403870) ▼2.37%, ISC(095340) ▲1.18% 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들 중에서는 에이비엘바이오가 가장 큰 상승세를 보이고 있으며, 메지온은 가장 큰 하락세를 나타내고 있다. 거래량 면에서는 에이비엘바이오와 에코프로가 상대적으로 활발한 거래를 보이고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자