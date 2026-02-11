[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대

오늘(2월 11일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 11.75%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 164,700원으로 전 거래일 대비 0.66% 하락하며 보합권에 머물고 있다. 거래량은 1,457,587주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색비율 2위를 기록하며 1.71%의 하락세를 보이고 있다. 검색비율 3위의 현대차(005380)는 0.21% 하락하며 비교적 안정적인 모습을 보이고 있다. 검색비율 4위 에이프릴바이오(397030)는 개장 초반부터 29.83%의 상승률로 상한가를 기록하고 있다. 검색비율 5위 두산에너빌리티(034020)는 1.17% 상승하며 상승세를 보이고 있다.6위 한화솔루션(009830)은 등락률 0%로 보합세를 보이고 있다. 7위 유진로봇(056080)은 5.25%의 등락률로 주가가 상승 중이다. 8위 한온시스템(018880)은 3.72%의 상승세를 보이고 있다. 9위 에코프로(086520)는 0.77% 하락하며 시작하고 있다. 10위 NAVER(035420)는 상승률 1.97%로 주가가 다소 상승하고 있다.이 밖에도 대우건설(047040) ▲5.38%, 삼성SDI(006400) ▼0.26%, 이마트(139480) ▲2.30%, 알테오젠(196170) ▲2.38%, 셀트리온(068270) ▲3.74%, 한화오션(042660) ▼0.15%, 미래에셋증권(006800) ▼0.19%, 유한양행(000100) ▲0.55%, POSCO홀딩스(005490) ▼0.54%, 에이비엘바이오(298380) ▲2.53% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자