[서울데이터랩]삼화페인트 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

10일 오후 15시 35분 삼화페인트(000390)가 등락률 +30.00%로 상승률 1위로 마감했다. 삼화페인트는 장 중 8,503,597주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 12,350원에 마감했다.한편 삼화페인트의 PER은 41.3으로 다소 높은 평가를 받고 있으며, ROE는 4.87%로 수익성 면에서는 다소 아쉬운 수준에 머물렀다.이어 상승률 2위 신대양제지(016590)는 주가가 26.98% 폭등하며 종가 16,000원에 상승 마감했다. 상승률 3위 대우건설(047040)의 주가는 7,060원으로 22.36% 폭등하며 주목받았다. 상승률 4위 한온시스템(018880)은 17.94% 급등하며 4,570원에 마감했다. 상승률 5위 CJ대한통운(000120)은 16.74%의 상승세를 보이며 종가 136,700원에 마감했다.6위 한섬(020000)은 종가 21,200원으로 16.16% 상승 마감했다. 7위 롯데쇼핑(023530)은 종가 113,500원으로 14.88% 상승 마감했다. 8위 현대홈쇼핑(057050)은 종가 67,000원으로 14.73% 상승 마감했다. 9위 한화손해보험(000370)은 종가 7,290원으로 14.26% 상승 마감했다. 10위 BYC(001460)는 종가 54,100원으로 13.66% 상승 마감했다.이밖에도 대신증권(003540) ▲13.42%, 아세아제지(002310) ▲12.64%, 한화생명(088350) ▲11.97%, 한국앤컴퍼니(000240) ▲11.63%, 세원정공(021820) ▲11.63%, 이마트(139480) ▲9.50%, 금호건설(002990) ▲9.33%, 한진(002320) ▲9.27%, 계양전기(012200) ▲9.24%, 우진플라임(049800) ▲9.20% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.전문가는 “삼화페인트의 이번 상한가 기록은 시장의 긍정적인 반응을 반영한 결과로 보인다. 높은 거래량과 함께 주가가 급등한 것은 투자자들의 관심이 집중되었음을 의미한다”고 평가했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자