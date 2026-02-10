[서울데이터랩]원익IPS 하락세 주도 코스닥 시장 혼조세 보여

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스닥 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 하락세를 보이고 있다.10일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 에코프로(086520)는 현재가 155,800원으로 전 거래일 대비 2.20% 하락하고 있다. 시가총액은 21조 1539억원이며, 외국인비율은 20.96%에 달한다. 알테오젠(196170)은 380,000원으로 1.55% 하락하며 시가총액 20조 3322억원을 기록하고 있다. 외국인비율은 13.50%로 나타난다.시가총액 3위인 에코프로비엠(247540)은 2.18% 하락했으며, 레인보우로보틱스(277810)는 2.77% 하락, 삼천당제약(000250)은 7.22% 하락 중이다. 에이비엘바이오(298380)는 1.37% 하락, 코오롱티슈진(950160)은 2.76% 하락, 리노공업(058470)은 2.22% 하락하고 있다. HLB(028300)는 0.38% 상승 중이며, 리가켐바이오(141080)는 보합세를 보이고 있다.한편 시가총액 20위권 종목들은 케어젠(214370) ▼1.18%, 펩트론(087010) ▼3.75%, 원익IPS(240810) ▼9.22%, 이오테크닉스(039030) ▼5.98%, 메지온(140410) ▲2.51%, 클래시스(214150) ▼1.33%, 보로노이(310210) ▲0.23%, 로보티즈(108490) ▼0.54%, HPSP(403870) ▼4.63%, ISC(095340) ▼3.75% 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들은 전반적으로 하락세를 보이며, 일부 종목은 상승세를 나타내고 있다. 거래량 측면에서 에코프로는 1,480,850주로 활발한 거래를 보이고 있으며, 리노공업과 HLB 역시 각각 346,532주, 391,601주로 높은 거래량을 기록하고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자