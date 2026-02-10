[서울데이터랩]삼화페인트 27.05% 폭등…실시간 상승률 1위

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

10일 오전 9시 10분 삼화페인트(000390)가 등락률 +27.05%로 상승률 1위를 차지했다. 삼화페인트는 개장 직후 5분간 668만 2480주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 2570원 오른 1만 2070원이다.한편 삼화페인트의 PER은 40.37로 높은 평가를 받고 있으며, ROE는 4.87%로 수익성은 다소 낮은 편이다.이어 상승률 2위 대우건설(047040)은 현재가 6640원으로 주가가 15.08% 급등하고 있다. 상승률 3위 플레이그램(009810)은 현재 1446원으로 10.80% 상승하고 있다. 상승률 4위 한섬(020000)은 10.41% 상승하며 2만 150원에 거래되고 있다. 상승률 5위 자화전자(033240)는 10.29%의 상승세로 4만 3400원에 거래되고 있다.6위 현대오토에버(307950)는 현재가 45만 3500원으로 8.75% 상승 중이다. 7위 신세계(004170)는 현재가 38만 5000원으로 8.45% 상승 중이다. 8위 대림바스(005750)는 현재가 5860원으로 8.32% 상승 중이다. 9위 한올바이오파마(009420)는 현재가 5만 5200원으로 6.77% 상승 중이다. 10위 성문전자(014910)는 현재가 2020원으로 6.32% 상승 중이다.이밖에도 현대백화점(069960) ▲6.17%, 이마트(139480) ▲6.15%, 대성산업(128820) ▲5.96%, 에이플러스에셋(244920) ▲5.64%, 롯데쇼핑(023530) ▲5.62%, 삼화콘덴서(001820) ▲5.60%, 한신공영(004960) ▲5.45%, 계양전기(012200) ▲5.01%, KCTC(009070) ▲4.94%, 신대양제지(016590) ▲4.84% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자