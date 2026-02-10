메뉴
[서울데이터랩]빅테크 주식 상승세; 엔비디아와 마이크로소프트 주도

정연호 기자
정연호 기자
수정 2026-02-10 09:20
입력 2026-02-10 09:20
이미지 확대


9일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 대부분 상승세를 보였다. 엔비디아(NVDA)와 마이크로소프트(MSFT)는 각각 2%대와 3%대의 상승률을 기록했으며, 메타(META)도 상승세를 보였다. 반면, 애플(AAPL)과 아마존(AMZN)은 하락세를 나타냈다.

엔비디아는 전일 대비 2.50% 상승하며, 190.04달러로 마감했다. 마이크로소프트는 3.11% 상승하여 413.60달러를 기록했다. 메타는 2.38% 상승하여 677.22달러에 거래를 마쳤다.

애플은 1.17% 하락하여 274.62달러를 기록했다. 아마존은 0.76% 하락하며 보합세를 나타냈다. 알파벳 Class A(GOOGL)와 알파벳 Class C(GOOG)는 각각 0.45%와 0.40%의 상승을 보였다.

이미지 확대




금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래대금은 368억 달러로 약 53조 7,562억원에 달했다. 애플과 마이크로소프트는 각각 116억 달러와 169억 달러로, 약 16조 8,668억원과 24조 5,897억원이 거래되었다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 7.97%에 달했다.

정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
