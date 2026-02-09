[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

삼성전자(005930)가 2월 9일 장 마감 5분 만에 11.33%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 166,400원으로 전 거래일 대비 4.92% 상승하며 강세를 보였다. 거래량은 24,960,031주를 기록했다.이어 검색비율 2위의 SK하이닉스(000660)는 상승률 5.72%로 상승 마감했다. 검색비율 3위의 한화솔루션(009830)은 13.57% 상승 마감했다. 검색비율 4위 에코프로(086520)는 2.25% 상승했다. 검색비율 5위 두산에너빌리티(034020)는 7.19% 상승했다.6위 제일바이오(052670)는 등락률 29948.10%로 폭등을 기록했다. 7위 현대차(005380)는 2.25%의 등락률로 주가가 상승했다. 8위 NAVER(035420)는 0.40% 보합세를 보였다. 9위 삼표시멘트(038500)는 14.20%의 급락세로 거래를 마쳤다. 10위 미래에셋증권(006800)은 11.25% 급등했다.이 밖에도 아모레퍼시픽(090430) ▲20.25%, HD한국조선해양(009540) ▼1.39%, 셀트리온(068270) ▲4.55%, 한미반도체(042700) ▲0.92%, 한화오션(042660) ▲1.99%, 휴림로봇(090710) ▲1.09%, 현대무벡스(319400) ▼2.74%, 삼성SDI(006400) ▲2.70%, 삼화페인트(000390) ▲29.96%, 알테오젠(196170) ▲6.93% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자