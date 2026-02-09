[서울데이터랩]‘삼화페인트’ 29.96% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대

9일 오후 3시 35분 삼화페인트(000390)가 등락률 +29.96%로 상한가를 기록하며 상승률 1위로 마감했다. 삼화페인트는 장 중 10,065,342주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 2,190원 오른 9,500원에 마감했다.한편 삼화페인트의 PER은 31.77로 시장에서의 평가가 높을 수 있음을 나타내며, ROE는 4.87%로 수익성이 상대적으로 낮은 편이다.이어 상승률 2위 디아이(003160)는 주가가 25.46% 폭등하며 종가 37,200원에 상승 마감했다. 상승률 3위 아모레퍼시픽(090430)의 주가는 165,100원으로 20.25% 급등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 비에이치(090460)는 17.00% 급등하며 19,890원에 마감했다. 상승률 5위 솔루스첨단소재(336370)는 15.87%의 상승세를 타고 8,980원에 마감했다.6위 에이블씨엔씨(078520)는 11,810원으로 15.56% 상승 마감했다. 7위 아모레퍼시픽홀딩스(002790)는 종가 34,950원으로 14.78% 상승 마감했다. 8위 한화솔루션(009830)은 종가 47,700원으로 13.57% 상승 마감했다. 9위 한일철강(002220)은 5,260원으로 13.12% 상승 마감했다. 10위 코오롱인더(120110)는 62,600원으로 13.00% 상승 마감했다.이밖에도 일진전기(103590) ▲12.72%, SK이터닉스(475150) ▲12.16%, 아모레퍼시픽우(090435) ▲12.02%, 산일전기(062040) ▲11.93%, 다우기술(023590) ▲11.89%, 코오롱ENP(138490) ▲11.89%, 아모레퍼시픽홀딩스3우C(00279K) ▲11.32%, 미래에셋증권(006800) ▲11.25%, KIWOOM 코스닥150선물레버리지(291630) ▲11.16%, HD현대일렉트릭(267260) ▲11.07% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자