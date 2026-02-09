미래에셋증권 지난해 순이익 1.6조원…전년 대비 72% 증가

이미지 확대 미래에셋증권 본사가 위치한 서울시 중구 미래에셋센터원 빌딩. 미래에셋증권 제공

미래에셋증권은 지난해 연결 기준 당기순이익 1조 5935억원으로 전년 동기 대비 72.2% 늘었다고 9일 공시했다. 영업이익은 1조 9150억원, 매출액은 29조 2839억원으로 각각 61.2%, 31.7% 증가했다.연 환산 자기자본이익률(ROE)는 12.4%로 3분기 연속 10%대를 유지했다. 총 고객자산(AUM)은 602조원으로 1년 새 약 120조원 늘었다.해외법인은 글로벌 비즈니스 개시 이래 최대 실적을 달성했다. 선진 국가와 신흥 국가 모두 사상 최대 성과를 냈으며, 특히 뉴욕 법인은 사상 최대 실적인 2142억원을 기록했다.자기자본투자(Pi)는 4분기 연속 흑자를 기록해 약 6450억원의 평가이익을 냈다. 해외 혁신기업 가치가 상승하며 대규모 평가이익이 반영된 것으로 분석된다. 미래에셋증권은 지난 한 해 스페이스X, x.AI 등 혁신기업에 지속 투자해 성과를 내고 있다.브로커리지와 자산관리(WM), 트레이딩 등 핵심 사업부문도 모두 사상 최대 실적을 냈다. 브로커리지 수수료 수익은 지난해 대비 43% 증가한 1조 110억원, 금융상품판매 수수료 수익은 21% 증가한 3421억원, 트레이딩 및 기타 금융손익은 14% 증가한 1조 2657억원을 기록했다. 연금자산도 전년 대비 35% 늘어 57조 4159억원으로 집계됐다.이승연 기자