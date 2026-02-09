[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대

오늘(2월 9일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 17.88%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다.삼성전자의 현재가는 168,400원으로 전 거래일 대비 6.18% 상승하며 강세를 보이고 있다. 거래량은 3,253,680주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색비율 2위를 기록하며 6.20%의 상승세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 현대차(005380)는 2.14% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색비율 4위 두산에너빌리티(034020)는 개장 초반부터 3.48%의 상승률로 강세를 보이고 있다. 검색비율 5위 에코프로(086520)는 3.66% 상승하며 상승세를 유지하고 있다.6위 한화솔루션(009830)은 등락률 2.50%로 상승세를 보이고 있다. 7위 NAVER(035420)는 0.20%의 등락률로 주가가 보합권에 머물고 있다. 8위 제주반도체(080220)는 8.06%의 상승세를 보이고 있다. 9위 한화오션(042660)은 1.99% 상승하며 시동을 거는 모습이다. 10위 한미반도체(042700)는 상승률 1.38%로 주가가 소폭 상승하고 있다.이 밖에도 삼성SDI(006400) ▲2.30%, 미래에셋증권(006800) ▲5.63%, 알테오젠(196170) ▲4.16%, 셀트리온(068270) ▲3.64%, POSCO홀딩스(005490) ▲1.67%, 삼표시멘트(038500) ▼4.33%, 한화시스템(272210) ▲0.78%, 에코프로비엠(247540) ▲1.41%, 삼성중공업(010140) ▲2.36%, SFA반도체(036540) ▲12.63% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자