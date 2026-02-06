[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 SG세계물산 거래대금 6천억원 돌파

이미지 확대

코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다. 6일 한국거래소에 따르면, SG세계물산(004060)이 1억8백만주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 531원으로, 시가총액의 약 55%에 해당하는 6천억원이 넘는 거래대금을 기록하며 19.33% 급등하고 있다. PER -26.55, ROE 2.10으로, 부정적인 재무지표에도 불구하고 급격한 투자 심리를 반영하고 있다. 한화솔루션(009830)은 2천5백만주 이상 거래되며 거래량 2위를 기록하며, 현재 주가는 40,350원으로 10.85% 상승세를 보이고 있다. 거래대금은 9천9백억원으로, 시가총액 대비 약 14%에 달하고 있으며, PER -16.14, ROE -15.99로 재무지표는 다소 부진한 상태이다.한편 삼성전자(005930)는 현재가 157,400원으로 1.19% 하락하며, 거래량 2천5백만주를 기록 중이다. 신성이엔지(011930)는 2,095원으로 0.48% 하락하였고, 거래량은 1천6백만주를 기록하고 있다. 서울식품(004410)은 147원으로 3.92% 하락하며 1천4백만주가 거래되었다. 일신석재(007110)는 1,849원으로 15.13% 급등하며 1천4백만주가 거래되었다. 한화갤러리아(452260)는 2,175원으로 0.46% 상승하며 1천만주 이상이 거래되고 있다. 한온시스템(018880)은 3,785원으로 6.08% 하락하며 8백9십만주가 거래되었다. 대한해운(005880)은 2,030원으로 5.36% 하락하며 7백만주 이상 거래되었다. 보락(002760)은 1,317원으로 0.45% 하락하며 6백만주가 넘는 거래량을 기록하고 있다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 미래에셋증권(006800) ▼4.64%, 에이프로젠(007460) ▼6.25%, 대우건설(047040) ▲2.21%, 두산에너빌리티(034020) ▼2.32%, KG모빌리티(003620) ▲1.79%, 신원(009270) ▲4.30%, SK하이닉스(000660) ▼0.36%, SK증권(001510) ▼3.56%, 대성산업(128820) ▼13.47%, 한화투자증권(003530) ▼4.52% 등의 성적을 기록했다.주목할 만한 종목으로는 SG세계물산과 일신석재가 있다. SG세계물산은 시가총액 대비 거래대금이 55%에 달하며, 급격한 매수세가 유입되어 주가가 19.33% 상승하고 있다. 일신석재 역시 시가총액의 1.8%에 해당하는 거래대금과 함께 15.13% 급등하며 투자자들의 관심을 받고 있다. 반면, 대성산업은 13.47% 하락하며 거래대금이 시가총액의 0.88%에 그치고 있으며, 한온시스템도 6.08% 하락하며 시가총액 대비 거래대금 비율이 0.09%에 불과하다.전반적으로 코스피 시장은 SG세계물산과 일신석재의 급등세가 눈에 띄는 가운데, 많은 종목들이 하락세를 보이며 혼조세를 띠고 있다. 이러한 시장 흐름은 투자자들 간의 매수·매도 공방이 치열하게 전개되고 있는 것으로 해석될 수 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자