[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 큐캐피탈 거래대금 180억 돌파

코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 다양한 변동성을 보였다.한국거래소에 따르면, 큐캐피탈(016600)이 5천6백만주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 292원이며, 거래대금은 184억 3800만원에 이르지만 등락률은 9.32% 하락한 상태다. 시가총액 520억원 대비 거래대금 비율은 약 35.46%로, 시장에서 상당한 집중 매매가 이뤄지고 있다. PER -20.86, ROE 1.30으로, 재무 지표에서 다소 부진한 상태를 보인다. LK삼양(225190)은 코스닥에서 거래량 2위를 기록하며 5381만 8663주가 거래되고 있으며, 현재 주가는 2390원으로 무려 22.00% 폭등했다. 거래대금은 1257억 6200만원에 달하며, 시가총액 1684억원 대비 거래대금 비율은 약 74.66%로 나타난다.SG(255220)는 현재 3360원으로 13.32% 급등하고 있으며, 거래량은 3988만 6092주를 기록 중이다. 좋은사람들(033340)은 1929원에서 16.91% 급등, 삼표시멘트(038500)는 21150원에서 14.70% 상승하고 있다. 인콘(083640)은 473원으로 16.43% 하락, 비엘팜텍(065170)은 4835원에서 20.21% 폭락 중이다. 휴림로봇(090710)은 4.42% 상승하며 13950원에 거래되고 있으며, KD(044180)는 10.30% 상승하며 407원에 거래 중이다. 코데즈컴바인(047770)은 29.95% 상한가를 기록하며 3970원에 거래되고 있다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 케이바이오(038530) ▼5.76%, 플루토스(019570) ▲29.69%, 한국비티비(219750) ▲14.09%, 엔투텍(227950) ▼10.94%, 아미코젠(092040) ▲16.71%, 해성옵틱스(076610) ▲7.14%, 아주IB투자(027360) ▲0.97%, 재영솔루텍(049630) ▲1.80%, 씨엔플러스(115530) ▼15.91%, 유틸렉스(263050) ▲29.95% 등의 성적을 기록했다.주목할 만한 종목으로는 LK삼양과 SG가 있다. LK삼양은 폭등세를 보이며 시가총액 대비 거래대금 비율이 74.66%로 매우 높은 상태다. SG 역시 급등하며 시가총액 대비 거래대금 비율이 37.58%에 이르고 있다. 반면, 인콘과 비엘팜텍은 각각 16.43%와 20.21% 하락하며 부진한 모습을 보이고 있다.전체적으로 코스닥 시장은 변동성이 크며, 일부 종목들이 높은 거래대금을 기록하면서 시장에서의 집중 매매가 활발히 이루어지고 있다. 이러한 움직임은 투자자들의 심리적 요인과 맞물려 시장 분위기를 이끌고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자