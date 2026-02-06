[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

5일(현지시간) 미국 증시는 주요 지수들이 모두 하락세를 보였다. 다우존스, 나스닥 종합, S＆P 500 지수 모두 전일대비 하락하며 마감했다.다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 48,908.72포인트로 마감하며 전일 대비 592.58포인트(-1.20%) 하락했다. 거래량은 691,756천주로 집계되었으며, 하루 동안 49,313.04포인트로 시작해 49,340.90포인트까지 올랐으나 48,829.10포인트까지 하락했다. 나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소에서 22,540.59포인트로 종료되며 363.99포인트(-1.59%) 내렸다. 거래량은 1,892,102천주를 기록했으며, 장중 최고 22,841.28포인트, 최저 22,461.14포인트를 기록했다. S＆P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 6,798.40포인트로 마무리되며 84.32포인트(-1.23%) 하락했으며, 하루 거래량은 4,285,493천주였다. 시작가는 6,837.39포인트였으며, 장중 최고가는 6,857.85포인트, 최저가는 6,780.13포인트였다.한편, 다우운송 지수는 19,545.74포인트로 169.82포인트(-0.86%) 하락하며 보합세를 보였다. 또한, 나스닥 100 지수는 24,548.69포인트로 342.55포인트(-1.38%) 내렸다. 필라델피아 반도체 지수는 미미한 변동을 보이며 7,614.64포인트로 4.52포인트(-0.06%) 하락했다.마지막으로, VIX 지수는 시카고옵션거래소(CBOE)에서 21.83포인트로 3.19포인트(17.11%) 상승했다. 이는 일반적으로 20을 넘는 수치로, 시장의 변동성이 다소 증가했음을 시사한다.정연호 기자