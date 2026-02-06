[서울데이터랩]미원화학 29.89% 상한가…실시간 상승률 1위

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

6일 오전 9시 10분 미원화학(134380)이 등락률 +29.89%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다. 미원화학은 개장 직후 1876주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 28,400원 오른 123,400원이다.한편 미원화학의 PER은 10.71로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 17.55%로 수익성이 높다고 평가할 수 있다.이어 상승률 2위 SG세계물산(004060)은 현재가 527원으로 주가가 18.43% 급등하고 있다. 상승률 3위 한국철강(104700)은 현재 10,050원으로 12.04% 급등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 이마트(139480)는 9.27% 상승하며 113,200원에 거래되고 있다. 상승률 5위 넷마블(251270)은 9.06%의 상승세를 타고 55,400원에 거래되고 있다.6위 대한제강(084010)은 현재가 13,340원으로 7.15% 상승 중이다. 7위 대동(000490)은 현재가 12,525원으로 7.14% 상승 중이다. 8위 동양고속(084670)은 현재가 64,600원으로 6.25% 상승 중이다. 9위 와이투솔루션(011690)은 현재가 6,560원으로 5.81% 상승 중이다. 10위 천일고속(000650)은 현재가 317,500원으로 4.61% 상승 중이다.이밖에도 서울식품(004410) ▲4.58%, 한화솔루션(009830) ▲3.71%, 보락(002760) ▲3.33%, 흥국화재우(000545) ▲2.40% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자