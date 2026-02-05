[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

삼성전자(005930)가 2월 5일 장 마감 5분 만에 12.74%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 159,300원으로 전 거래일 대비 5.8% 하락했다. 거래량은 38,199,747주를 기록했다.이어 검색비율 2위의 SK하이닉스(000660)는 등락률 -6.44%로 하락 마감했다. 검색비율 3위의 한화솔루션(009830)은 0.14%의 보합세를 보였다. 검색비율 4위 에코프로(086520)는 하락률 4.72%로 하락했다. 검색비율 5위 두산에너빌리티(034020)는 6.11% 하락했다.6위 현대차(005380)는 등락률 -3.08%로 하락을 기록했다. 7위 파마리서치(214450)는 -23.44%의 급락세를 보였다. 8위 코오롱티슈진(950160)은 0.5%의 보합세로 거래를 마쳤다. 9위 NAVER(035420)는 2.84% 하락 마감했다. 10위 HD현대에너지솔루션(322000)은 16.17%의 급등을 보였다.이 밖에도 에코프로비엠(247540) ▼4.94%, 대동기어(008830) ▲15.99%, 한화시스템(272210) ▼9.51%, 삼성SDI(006400) ▼1.53%, 한화오션(042660) ▼5.83%, POSCO홀딩스(005490) ▲0.96%, 카카오뱅크(323410) ▲7.4%, 뉴로메카(348340) ▲7.1%, 셀트리온(068270) ▲1.4%, 알테오젠(196170) ▼4.68% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자