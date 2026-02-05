삼성전자 -5% ‘와르르’…코스피 5200 무너졌다

美 기술주 급락 여파

삼성전자·SK하이닉스 6% 안팎 하락

이미지 확대 하락 출발한 코스피 코스피가 하락 출발해 5,270선에서 낙폭을 조절하고 있는 5일 오전 서울 중구 하나은행 본점에서 직원들이 증시와 환율을 모니터하고 있다. 2026.2.5 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전날 미국 뉴욕 증시에서 기술주가 급락한 여파로 5일 코스피가 3% 넘게 빠지며 5100선을 내줬다.코스피는 이날 전 거래일 대비 207.53포인트(3.86%) 하락한 5163.57에 거래를 마쳤다.이른바 ‘워시 쇼크’를 딛고 2거래일 연속 상승하며 전날 종가 기준 사상 최초로 5300선을 넘어섰지만, 이날 2.24% 내린 채 거래를 시작해 낙폭을 키우며 5300선에 이어 5200선마저 내줬다.삼성전자와 SK하이닉스가 6% 안팎 급락하며 지수를 끌어내렸다. 삼성전자는 전 거래일 대비 4.20% 하락한 16만 2000원에 거래를 시작해 낙폭을 키우며 5.80% 하락한 15만 9300원에 거래를 마쳤다. 이로써 지난 일(15만 400원) 이후 3거래일 만에 다시 ‘15만전자’로 내려앉았다.SK하이닉스는 전날 0.77% 하락한 데 이어 이날 6.44% 밀리며 84만 2000원에 장을 마감했다.현대차(-3.08%), LG에너지솔루션(-1.86%), 삼성바이오로직스(-3.35%), SK스퀘어(-6.15%), 한화에어로스페이스(-7.33%) 등 시가총액 상위 종목 대부분이 하락했다.앞서 전날 뉴욕 증시에서는 인공지능(AI) 관련 주식의 고평가에 대한 우려와 이로 인한 순환매 현상이 본격화하면서 기술주 위주의 내림세가 이어졌다.다우지수는 0.53% 올랐지만 S＆P 500 지수는 0.51%, 기술주 중심의 나스닥 지수는 1.51% 하락했다.전날 실적 발표 이후 주가가 급락했던 AMD(-17.3%)를 비롯해 엔비디아(-3.8%), 팔란티어(-11.6%) 등 미 증시 호황을 이끌었던 종목들이 큰 폭으로 하락했다.코스닥 지수는 41.02포인트(3.57%) 밀린 1108.41에 거래를 마쳤다. 에코프로(-4.72%), 에코프로비엠(-4.94%), 알테오젠(-4.68%), 레인보우로보틱스(-6.08%) 등 상위 종목들이 큰 폭으로 떨어졌다.김소라 기자