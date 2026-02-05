[서울데이터랩]비엘팜텍 29.90% 폭등…실시간 상승률 1위

이미지 확대

5일 오전 9시 15분 비엘팜텍(065170)이 등락률 +29.90%로 상승률 1위를 차지했다. 비엘팜텍은 개장 직후 5분간 31만 2904주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 1395원 오른 6060원이다.한편 비엘팜텍의 PER은 -26.81로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 -20.50%로 수익성이 낮다고 평가할 수 있다.이어 상승률 2위 인콘(083640)은 현재가 828원으로 주가가 28.97% 폭등하고 있다. 상승률 3위 골드앤에스(035290)는 현재 802원으로 24.34% 폭등하며 활발한 거래를 보인다. 상승률 4위 링크솔루션(474650)은 21.69% 폭등하며 7만 6300원에 거래되고 있다. 상승률 5위 파루(043200)는 21.66%의 상승세를 타고 1230원에 거래되고 있다.6위 파두(440110)는 현재가 4만 3100원으로 20.22% 급등 중이다. 7위 코이즈(121850)는 현재가 6590원으로 17.89% 급등 중이다. 8위 케이바이오(038530)는 현재가 434원으로 15.73% 급등 중이다. 9위 에스에너지(095910)는 현재가 1740원으로 14.85% 급등 중이다. 10위 더코디(224060)는 현재가 5850원으로 12.50% 급등 중이다.이밖에도 화신정공(126640) ▲10.47%, 한국비티비(219750) ▲9.96%, 고영(098460) ▲9.76%, 제이스코홀딩스(023440) ▲9.53% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자