[서울데이터랩]빅테크 주가, 대체로 하락세 속 애플 상승세

4일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 대체로 하락세를 보였다. 엔비디아(NVDA)와 메타(META)가 각각 -3.41%, -3.28%의 하락세를 기록했으며, 테슬라(TSLA)도 -3.78%로 하락했다. 반면 애플(AAPL)은 2.60% 상승하며 긍정적인 흐름을 보였다.엔비디아는 -3.41% 하락하여 174.19달러로 거래를 마쳤다. 메타는 -3.28%로 하락하며 668.99달러에 거래를 종료했다. 테슬라는 -3.78%의 하락폭을 보이며 406.01달러에 마감했다.애플은 2.60% 상승하며 276.49달러에 거래를 마감했다. 마이크로소프트(MSFT)는 보합세를 유지하며 0.72% 상승한 414.19달러에 거래를 마쳤다. 아마존닷컴(AMZN)과 알파벳 Class A(GOOGL)도 각각 -2.36%, -1.96%의 하락세를 기록했다.금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 약 198,986,362주의 거래량과 349억 달러, 약 50조 9,177억원의 거래대금을 기록했다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 약 8.25%에 달한다. 그 뒤를 이어 애플과 마이크로소프트가 각각 244억 달러, 약 35조 6,499억원, 174억 달러, 약 25조 4,177억원의 거래대금을 기록했다. 애플의 시가총액 대비 거래대금 비중은 약 6.00%이며, 마이크로소프트의 경우 5.66%를 기록했다.정연호 기자