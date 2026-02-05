[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

이미지 확대

4일(현지시간) 미국 증시에서 다우존스, 나스닥 종합, S＆P 500 지수는 서로 다른 움직임을 보였다. 다우존스는 소폭 상승하며 0.53% 오른 49,501.30포인트로 마감했다. 반면 나스닥 종합은 1.51% 하락한 22,904.58포인트를 기록했으며, S＆P 500은 0.51% 내린 6,882.72포인트로 보합세를 나타냈다.다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 거래되었으며, 하루 거래량은 734,653천주로 집계되었다. 시작가는 49,323.59포인트였으며, 최고가는 49,649.86포인트, 최저가는 49,112.43포인트를 기록했다. 나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 1,998,474천주가 거래되었고, 시작가는 23,217.02포인트, 최고가는 23,270.07포인트, 최저가는 22,684.51포인트였다. S＆P 500 지수 역시 뉴욕 거래소에서 거래되었으며, 하루 거래량은 5,067,663천주였다. 시작가는 6,924.50포인트, 최고가는 6,936.09포인트, 최저가는 6,838.80포인트였다.다우운송 지수는 2.37% 상승한 19,715.56포인트로 마감했으며, 필라델피아 반도체 지수는 4.36% 하락한 7,619.16포인트를 기록했다. 나스닥 100 지수 역시 1.77% 하락하여 24,891.24포인트로 장을 마쳤다.한편, VIX 지수는 3.17% 오른 18.57을 기록했다. VIX 지수는 일반적으로 20 미만일 때 시장이 안정적이라고 간주되며, 현재의 수치는 비교적 낮은 수준을 유지하고 있다.정연호 기자