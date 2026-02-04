[서울데이터랩]코이즈 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대

4일 오후 3시 40분 코이즈(121850)가 등락률 +30.00%로 상승률 1위로 마감했다. 코이즈는 장 중 601,939주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 1,290원 오른 5,590원에 마감했다.한편 코이즈의 PER은 -3.86으로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 -19.45%로 수익성이 낮다고 볼 수 있다.이어 상승률 2위 선익시스템(171090)은 주가가 +30.00% 상한가를 기록하며 종가 76,700원에 상승 마감했다. 상승률 3위 KD(044180)의 주가는 438원으로 +29.97% 폭등했다. 상승률 4위 인콘(083640)은 +29.96% 상승하며 642원에 마감했다. 상승률 5위 하림지주(003380)는 +29.95%의 급등세를 보이며 19,610원에 마감했다.6위 삼표시멘트(038500)는 18,440원으로 +29.95% 상승 마감했다. 7위 파루(043200)는 종가 1,011원으로 +29.95% 상승 마감했다. 8위 비엘팜텍(065170)은 종가 4,665원으로 +29.94% 상승 마감했다. 9위 유디엠텍(389680)은 1,402원으로 +29.94% 상승 마감했다. 10위 누리플렉스(040160)는 5,300원으로 +29.90% 상승 마감했다.이밖에도 이엠앤아이(083470) ▲29.90%, 쏘닉스(088280) ▲29.89%, 파두(440110) ▲29.89%, 엘케이켐(489500) ▲29.89%, 알톤(123750) ▲29.85%, 케이바이오(038530) ▲29.76%, 유니테스트(086390) ▲29.03%, 덕산하이메탈(077360) ▲26.80%, 제룡전기(033100) ▲26.76%, 동아엘텍(088130) ▲26.40% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자