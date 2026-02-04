[서울데이터랩]2월 4일 코스피 주요 종목 마감시황

이미지 확대

2월 4일 한국거래소에 따르면, SG세계물산(004060)은 전 거래일 대비 30.00% 상승한 416원에 거래를 마감하며 금일 코스피 상승률 1위를 차지했다. 팜스코(036580) 또한 30.00% 상승한 3965원으로 거래를 마쳤다. 한화솔루션(009830)은 29.95% 상승한 3만 6450원에 마감했다. 대성산업(128820)은 29.94% 상승한 1만 1240원에 거래를 마쳤고, HD현대에너지솔루션(322000)은 29.83% 상승한 7만 500원에 거래를 마감했다.HD건설기계는 전 거래일 대비 6.62% 하락한 12만 6900원에 거래를 마감했다. 에이프로젠바이오로직스는 5.95% 하락한 490원에 거래되었으며, 해성디에스는 5.78% 하락한 6만 1900원에 마감했다. 코리아써우는 5.77% 하락한 1만 6490원에 거래를 마쳤고, 효성티앤씨는 5.43% 하락한 39만 2000원에 거래를 마감했다.시가총액 상위 종목 중 삼성전자가 29만 6447주 거래량을 바탕으로 0.96% 상승했다. 현대차는 170만 6630주의 거래량으로 2.54% 상승했다. LG에너지솔루션은 33만 7066주가 거래되며 2.94% 상승했다. 삼성바이오로직스는 5만 4087주 거래량으로 0.57% 상승했다. SK스퀘어는 82만 5682주 거래량으로 4.21% 상승했다. 한화에어로스페이스는 14만 3922주 거래량으로 1.92% 상승했다. 두산에너빌리티는 1242만 3583주 거래량으로 5.81% 상승했다. 기아는 134만 5311주 거래량으로 1.82% 상승했다. 반면, SK하이닉스는 374만 4521주가 거래되며 0.77% 하락했으며, 삼성전자우는 0.08% 하락했다.금일 코스피 주요 종목들은 상승세를 보이는 종목들이 다수였으며, 특히 시가총액 상위 종목들도 대체로 상승세를 띠었다. 투자자들은 이러한 시장의 변동성을 주의 깊게 살피며 신중한 투자 결정을 내릴 필요가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자