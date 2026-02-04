[서울데이터랩]SG세계물산 30.00% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대

4일 오후 3시 35분 SG세계물산(004060)이 등락률 +30.00%로 상승률 1위로 마감했다. SG세계물산은 장 중 30,890,816주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 96원 오른 416원에 마감했다.한편 SG세계물산의 PER은 -20.80으로 나타났으며, ROE는 2.10%로 수익성 측면에서 비교적 낮은 수준으로 평가된다.이어 상승률 2위 팜스코(036580)는 주가가 +30.00% 폭등하며 종가 3,965원에 상승 마감했다. 상승률 3위 한화솔루션(009830)의 주가는 36,450원으로 +29.95% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 대성산업(128820)은 +29.94% 폭등하며 11,240원에 마감했다. 상승률 5위 HD현대에너지솔루션(322000)은 +29.83%의 상승세를 타고 70,500원에 마감했다.6위 한화솔루션우(009835)는 27,650원으로 +29.81% 상승 마감했다. 7위 OCI홀딩스(010060)는 종가 151,100원으로 +28.05% 상승 마감했다. 8위 한전산업(130660)은 종가 16,100원으로 +20.51% 상승 마감했다. 9위 동양고속(084670)은 69,900원으로 +19.90% 상승 마감했다. 10위 한신공영(004960)은 13,000원으로 +17.65% 상승 마감했다.이밖에도 SGC에너지(005090) ▲17.65%, 미래아이앤지(007120) ▲17.02%, KCTC(009070) ▲16.13%, 이화산업(000760) ▲13.99%, 롯데에너지머티리얼즈(020150) ▲13.83%, 이수스페셜티케미컬(457190) ▲13.67%, PI첨단소재(178920) ▲13.59%, 삼일제약(000520) ▲12.83%, 신도리코(029530) ▲12.57%, 한전기술(052690) ▲12.19% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자