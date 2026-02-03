삼성전자·SK하이닉스 9%↑ ‘불기둥’…코스피 5200 되찾았다

코스피 6% 가까이 상승

이미지 확대 코스피, 상승 출발 코스피가 상승 출발하며 5,000선을 하루 만에 재탈환한 3일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 2026.2.3 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전날 급락했던 증시가 하루 만에 급등하며 반등하고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스가 9% 안팎까지 상승폭을 키우며 전날 5000선을 내준 코스피는 5200선을 되찾았다.3일 오후 1시 50분 코스피는 전 거래일 대비 5.89% 급등한 5241.31을 가리키고 있다.전날 5%대 급락했던 코스피는 이날 전 거래일 대비 165.14포인트(3.34%) 오른 5114.81에 거래를 시작하며 개장과 동시에 ‘5000피’를 넘었다.이어 가파르게 상승하자 한국거래소는 오전 9시 26분 22초 코스피 매수 사이드카(프로그램 매수 호가 일시 효력 정지)를 발동했다.전날 6.29% 급락했던 삼성전자는 같은 시각 9.43% 상승해 장중 신고가인 16만 4600원에 거래되고 있다.SK하이닉스 역시 8.55% 상승한 90만 1000원에 거래되며 재차 ‘90만닉스’ 고지를 탈환했다.그밖에 현대차(2.93%), LG에너지솔루션(2.10%), 삼성바이오로직스(2.28%), SK스퀘어(7.92%), 한화에어로스페이스(4.68%) 등 시가총액 상위 종목 대부분이 상승하고 있다.코스닥 지수는 37.58포인트(3.42%) 오른 1135.94에 개장해 3.10% 오른 1132.37에 거래되고 있다.에코프로(2.40%), 알테오젠(1.14%), 에코프로비엠(0.47%), 레인보우로보틱스(5.34%) 삼천당제약(12.50%) 등 상위 대부분의 종목이 오르고 있다.김소라 기자