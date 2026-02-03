‘워시 쇼크’ 하루만에 끝, 코스피 3.34% 급등…SK하이닉스 6%↑

미 증시 상승 마감…코스피 하루만에 ‘5000피’

이미지 확대 코스피가 미국 증시 약세 여파로 인해 5,000선 아래로 떨어진 2일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 종가가 표시돼있다.

이날 코스피는 전장보다 274.69포인트(5.26%) 내린 4,949.67, 코스닥 지수도 51.80포인트(4.44%) 내린 1,098.36에 장을 마쳤다.

2026.2.2홍윤기 기자

미 증시와 금·은, 가상자산 등이 급락한 영향으로 전날 5% 넘게 하락했던 코스피가 3일 3%대 상승 출발하며 5000선을 회복했다.이날 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일 대비 165.14포인트(3.34%) 오른 5114.81에 거래를 시작하며 개장과 동시에 ‘5000피’를 넘었다.전날 큰 폭으로 떨어졌던 삼성전자와 SK하이닉스는 이날 급등 출발했다. 전날 6.29% 급락했던 삼성전자는 이날 4.99% 상승한 15만 7900원에 거래를 시작해 장 초반 5.52%까지 상승폭을 키웠다.SK하이닉스는 5.30% 오른 87만 4000원에 거래를 시작해 6.51%까지 치솟았다.전날 11.40% 급락했던 SK스퀘어는 장 초반 7% 넘게 상승폭을 키웠으며, 현대차(0.42%), LG에너지솔루션(1.17%), 삼성바이오로직스(0.18%) 등 시가총액 상위 종목 대부분이 상승 중이다.코스닥 지수는 37.58포인트(3.42%) 오른 1135.94에 개장해 장 초반 1130선 안팎을 가리키고 있다. 에코프로(.037%), 삼천당제약(6.03%), 레인보우로보틱스(5.06%), 알테오젠(1.27%) 등 전날 하락했던 상위 종목들이 대체로 오름세다.앞서 전날 뉴욕 증시는 이른바 ‘워시 쇼크’에서 벗어나 상승 마감했다. 다우지수는 1.05%, S＆P500 지수와 나스닥 지수는 각각 0.54%, 0.56% 올랐다.미 연방준비제도(Fed)의 새 수장으로 지명된 케빈 워시 전 연준 이사가 ‘매파’에 가깝다는 평가가 나오자 지난달 30일 미 증시에서 기술주가 하락하고 금·은, 가상자산 등이 급락했지만, 단기간 급등 뒤의 과도한 ‘패닉셀’에 대한 경계가 확산하며 뉴욕 증시는 하루만에 안정을 찾았다.김소라 기자