[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 네오펙트 거래대금 무려 300억 돌파

코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 상승세를 보이고 있다.2일 한국거래소에 따르면, 네오펙트(290660)가 약 2715만주 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 1,166원이며, 거래대금은 약 305억 5400만원으로 시가총액의 약 34.6%에 달하는 수준이다. PER는 -3.16, ROE는 -2.81로 재무지표는 다소 부진한 상태이다. 삼표시멘트(038500)는 2710만주 이상 거래되며 거래량 2위에 올랐다. 현재 주가는 10,920원으로, 시가총액의 약 23.3%에 해당하는 2740억원의 거래대금을 기록하고 있다. PER는 29.43, ROE는 9.04로 양호한 재무 상태를 보인다.대주산업(003310)은 현재 5,380원으로 1696% 상승했으며, 약 2211만주의 거래량을 기록하고 있다. 인콘(083640)은 29.69%의 급등세를 보이며 380원에 거래되고 있으며, 거래량은 약 2176만주이다. 재영솔루텍(049630)은 보합세를 기록하며 4,695원에 거래 중이며 거래량은 약 1483만주에 달한다. 덕양에너젠(0001A0)은 38,400원으로 10.19% 상승하며 약 1469만주 거래되었다. 우리기술(032820)은 약 1309만주가 거래되며 1.11% 하락한 8,930원에 거래되고 있다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 흥국에프엔비(189980) ▲2.53%, 유일에너테크(340930) ▲1.64%, 삼미금속(012210) ▲18.41%, 동아엘텍(088130) ▲23.94%, 루미르(474170) ▲12.22%, 아주IB투자(027360) ▼5.11%, 대한광통신(010170) ▼6.50%, 쎄노텍(222420) ▲15.23%, 현대무벡스(319400) ▲5.38%, 나우IB(293580) ▼2.25% 등의 성적을 기록했다.눈에 띄는 종목으로는 상승률이 높은 삼표시멘트와 동아엘텍이 있다. 삼표시멘트는 시가총액 대비 거래대금 비율이 23.3%를 기록하며 투자자들의 관심을 끌고 있으며, 동아엘텍은 23.94%의 강한 상승률을 보이고 있다. 반대로, 하락세를 보이는 대한광통신과 아주IB투자는 각각 6.50%와 5.11% 하락하며 투자 심리가 위축된 양상을 보인다.전체적으로 코스닥 시장은 상승세와 하락세가 혼재된 모습을 보이며, 투자자들이 종목별로 차별화된 접근을 하고 있는 것으로 보인다. 특히, 거래대금이 시가총액 대비 높은 비율을 기록한 종목들이 주목을 받고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자