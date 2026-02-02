경제 증권 [속보] 코스피 5천선 깨져…매도 사이드카 발동 ‘워시 쇼크’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/securities/2026/02/02/20260202500123 URL 복사 댓글 0 이승연 기자 수정 2026-02-02 13:15 입력 2026-02-02 12:38 이미지 확대 코스피가 하락 출발하며 5000선이 깨진 2일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피와 코스닥지수등이 표시되고 있다. 이날 코스피 지수는 전장 대비 101.74포인트(1.95%) 내린 5,122.62로 출발해 낙폭을 키우고 있다. 코스닥은 32.27 포인트(2.81%) 떨어진 1117.17이다. 원/달러 환율은 11.5원 오른 1451.0원으로 개장했다. 연합뉴스 2일 오후 12시 31분 코스피 매도 사이드카가 발동돼 5분간 거래가 정지됐다. 이승연 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 2일 오후 코스피에서 발동된 매도 사이드카의 거래정지 시간은? 5분 10분