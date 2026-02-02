[서울데이터랩]‘한화갤러리아우’ 14.41% 급등…실시간 상승률 1위

이미지 확대

2일 오전 9시 10분 ##한화갤러리아우(45226K)##가 등락률 +14.41%로 상승률 1위를 차지했다. 한화갤러리아우는 개장 직후 161,169주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 1,320원 오른 10,480원이다.한편, 한화갤러리아우의 PER은 -58.22로 수익성 개선의 여지가 있음을 시사하며, ROE는 제공되지 않았다.이어 상승률 2위 대성산업(128820)은 현재가 8,380원으로 주가가 14.01% 급등하고 있다. 상승률 3위 신도리코(029530)는 현재 53,800원으로 13.98% 급등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 일성아이에스(003120)는 11.64% 상승하며 24,450원에 거래 중이다. 상승률 5위 진원생명과학(011000)은 10.21%의 상승세를 타고 2,115원에 거래되고 있다.6위 동양고속(084670)은 현재가 53,100원으로 7.49% 상승 중이다. 7위 애경케미칼(161000)은 현재가 10,010원으로 6.94% 상승 중이다. 8위 한화갤러리아(452260)는 현재가 1,945원으로 6.81% 상승 중이다. 9위 조광피혁(004700)은 현재가 74,200원으로 6.76% 상승 중이다. 10위 태광산업(003240)은 현재가 931,000원으로 6.64% 상승 중이다.이밖에도 경방(000050) ▲6.42%, 휴비스(079980) ▲5.95%, 체시스(033250) ▲4.80%, 하나금융지주(086790) ▲4.40%, 동아지질(028100) ▲4.18%, 제이에스코퍼레이션(194370) ▲4.08%, 지엠비코리아(013870) ▲3.75%, 롯데이노베이트(286940) ▲3.54%, CS홀딩스(000590) ▲3.31%, 보락(002760) ▲3.31% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자