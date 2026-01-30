[서울데이터랩]대덕전자 20.57% 급등 금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대

30일 오후 3시 35분 대덕전자(353200)가 등락률 +20.57%로 상승률 1위로 마감했다. 대덕전자는 장 중 5,713,909주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 10,800원 오른 63,300원에 마감했다.한편 대덕전자의 PER은 123.63으로 매우 높은 수준을 기록하며, ROE는 2.73%로 수익성이 낮은 수준이다.이어 상승률 2위 DRB동일(004840)은 주가가 +16.95% 급등하며 종가 6,140원에 상승 마감했다. 상승률 3위 SK네트웍스(001740)의 주가는 5,600원으로 +15.82% 급등했다. 상승률 4위 미래에셋증권우(006805)는 +15.67% 상승하며 19,490원에 마감했다. 상승률 5위 한화비전(489790)은 +11.55%의 급등세를 타고 61,800원에 마감했다.6위 DB(012030)는 1,832원으로 +10.83% 상승 마감했다. 7위 삼아알미늄(006110)은 종가 34,200원으로 +9.97% 상승 마감했다. 8위 대성산업(128820)은 종가 7,350원으로 +9.87% 상승 마감했다. 9위 대덕전자1우(35320K)는 17,300원으로 +9.29% 상승 마감했다. 10위 S-Oil우(010955)는 59,900원으로 +8.12% 상승 마감했다.이밖에도 케이씨텍(281820) ▲8.12%, 동국제강(460860) ▲8.10%, 더존비즈온(012510) ▲7.98%, 영원무역(111770) ▲7.70%, 에쓰씨엔지니어링(023960) ▲7.63%, 롯데관광개발(032350) ▲7.48%, 미래에셋증권2우B(00680K) ▲7.38%, SK스퀘어(402340) ▲7.34%, 코리아써키트(007810) ▲7.12%, KSS해운(044450) ▲6.83% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자