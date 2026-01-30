[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대

SK하이닉스(000660)가 1월 30일 장 마감 5분 만에 8.53%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. SK하이닉스의 현재가는 909,000원으로 전 거래일 대비 5.57% 상승하며 강세를 보였다. 거래량은 7,523,988주를 기록했다.이어 검색비율 2위의 삼성전자(005930)는 등락률 -0.12%로 보합세를 기록했다. 검색비율 3위의 현대차(005380)는 -5.30% 하락 마감했다. 검색비율 4위 에이비엘바이오(298380)는 하락률 19.47%로 급락했다. 검색비율 5위 덕양에너젠(0001A0)은 248.50% 상승하며 폭등했다.6위 에코프로(086520)는 등락률 -5.52%로 하락했다. 7위 삼성SDI(006400)는 등락률 0.52%로 보합 마감했다. 8위 두산에너빌리티(034020)는 -3.62% 하락했다. 9위 현대로템(064350)은 1.77% 상승했다. 10위 NAVER(035420)는 -4.18% 하락했다.이 밖에도 삼표시멘트(038500) ▲27.27%, HLB(028300) ▼15.01%, 한미반도체(042700) ▲3.69%, 파마리서치(214450) ▼11.33%, LG화학(051910) ▼9.48%, 에코프로비엠(247540) ▼5.69%, 휴림로봇(090710) ▼2.90%, 엔켐(348370) ▲7.74%, 제주반도체(080220) ▲17.50%, 알테오젠(196170) ▼3.95% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자