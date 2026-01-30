“K-자본시장 장기 성장전략 마련” 금투협, 조직 개편 및 임원 인사 단행

이미지 확대 금융투자협회. 뉴시스

금융투자협회는 코스피 5000 시대 한국 자본시장의 장기 성장 전략을 마련하고, 대외 협력과 회원사 소통·지원 기능을 강화하기 위한 조직 개편과 임원 인사를 단행한다고 30일 밝혔다.현재 6본부·교육원, 24부, 15팀 체제에서 7본부·교육원, 25부, 10팀 체제로 개편한다.먼저 연금·세제·디지털 등 부서를 포괄하는 K자본시장본부를 신설한다. 한국 자본시장의 10년 청사진을 마련하고, 정책 과제 발굴 업무를 수행할 K자본시장추진단을 별도로 둔다. 토큰증권이나 가상자산 관련 금융상품 등 회원사의 디지털자산 사업을 지원하기 위한 디지털전략팀을 산업협력부 내 신설하고, 회원사 연금 및 세제 지원 업무의 시너지를 높이기 위해 세제팀을 연금부로 편입해 연금·세제부로 개편하기로 했다.또, 부동산신탁사를 전담 지원하기 위해 부동산신탁본부를 별도로 신설해 독립 본부로 운영하고, 입법지원 등 대외협력 기능을 대폭 강화하기 위해 대외협력팀과 법무팀을 부서로 격상해 대외협력부와 법무지원부를 신설하는 내용도 조직개편에 담겼다.마지막으로 부·울·경 지역 회원사 지원 기능 강화를 위해 부산지회는 증권·선물본부로 이관한다. 홍보부 내 홍보팀·사회공헌팀, 전략기획부 내 기획팀, 자율규제기획부 내 규제기획팀은 폐지하기로 했다.이 같은 조직개편안은 오는 2월 8일 실시된다. 금투협은 “이번 조직 개편을 통해 자본시장의 장기 비전을 제시하는 한편, 회원사의 당면 과제를 신속하게 해결하는 보다 전문화된 서비스를 제공할 계획”이라고 밝혔다.이승연 기자