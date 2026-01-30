[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 SK증권 거래대금 2,346억 돌파

이미지 확대

코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.30일 한국거래소에 따르면, SK증권(001510)이 2억 3천만주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 1,015원이며, 시가총액 대비 거래대금 비율은 약 4,894%에 달하는 2,346억 8,700만원으로 매우 활발한 거래가 이루어지고 있다. 등락률은 13.53%로 급등하고 있으며, PER은 126.88, ROE는 -13.91로 재무 지표에서는 다소 불안정한 모습을 보인다. 이어 삼성전자(005930)는 거래량 2,309만 1,916주를 기록하며 2위를 차지하고 있으며, 현재 주가는 162,300원으로 시가총액 대비 거래대금 비율은 약 3.92%이다. 등락률은 1%로 횡보하고 있으며, PER 33.70, ROE 9.03으로 재무 안정성을 나타내고 있다.3위부터 10위까지의 종목들은 다음과 같다. 3위 미래에셋증권(006800)은 42,800원에 4.77% 상승하며 1,038만 6,251주가 거래되었다. 4위 상상인증권(001290)은 770원으로 1.28% 하락, 5위 삼성제약(001360)은 1,815원으로 4.43% 상승, 6위 남선알미늄(008350)은 1,257원으로 1.45% 상승, 7위 흥아해운(003280)은 1,729원으로 0.23% 하락, 8위 대한전선(001440)은 28,950원으로 2.30% 상승했다. 9위 한화투자증권(003530)은 6,480원으로 1.97% 하락, 10위 한국ANKOR유전(152550)은 216원으로 1.89% 상승하고 있다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 조일알미늄(018470) ▲1.15%, 대원전선(006340) ▼1.31%, 두산에너빌리티(034020) ▼3.24%, SK하이닉스(000660) ▲4.99%, 신성이엔지(011930) ▼0.83%, 대덕전자(353200) ▲22.67%, 한온시스템(018880) ▼1.50%, 다이나믹디자인(145210) ▼13.96%, KG모빌리티(003620) ▼0.77%, 한미반도체(042700) ▲4.42% 등의 성적을 기록했다.주목할 만한 종목으로는 대덕전자와 SK하이닉스가 있다. 대덕전자는 64,400원에 거래대금 300,479백만원을 기록하며 22.67%의 폭등세를 보인다. SK하이닉스는 904,000원에 거래대금 4,319,886백만원으로 4.99%의 상승률을 기록하고 있다. 반면, 다이나믹디자인은 419원에 거래대금 1,723백만원을 기록하며 13.96%의 급락세를 보이고, 한화투자증권은 6,480원에 거래대금 44,244백만원으로 1.97% 하락세를 보인다.전체적으로 코스피 시장은 종목별로 혼재된 흐름을 보이며 투자자들의 매수와 매도세가 맞물려 활발한 거래가 이어지고 있다. 일부 종목에서는 큰 폭의 가격 변동이 발생하고 있어 투자자들의 주의가 요구된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자