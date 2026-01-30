[서울데이터랩]현대차 4.17% 하락하며 약세 지속 SK하이닉스와 SK스퀘어 상승세 돋보여

이미지 확대

코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.30일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 삼성전자(005930)는 현재가 162,300원으로 전 거래일 대비 1.00% 상승하고 있다. 시가총액은 960조 7572억원이며, 외국인비율은 51.80%를 차지한다. 반도체 대장주인 SK하이닉스(000660)는 905,000원으로 5.11% 오르며, 거래량은 478만 3680주를 기록 중이다.현대차(005380)는 전 거래일 대비 4.17% 하락한 506,000원을 기록하고 있다. 삼성전자우(005935)는 1.04% 상승, LG에너지솔루션(373220)은 3.00% 하락 중이다. 삼성바이오로직스(207940)는 1.13% 하락, SK스퀘어(402340)는 5.08% 상승, 한화에어로스페이스(012450)는 1.08% 하락, HD현대중공업(329180)은 1.02% 하락을 기록하고 있다. 기아(000270)는 0.32% 상승 중이다.한편 시가총액 20위권 종목들은 두산에너빌리티(034020) ▼3.24%, KB금융(105560) ▲0.22%, 삼성물산(028260) ▲0.33%, 셀트리온(068270) ▼1.40%, NAVER(035420) ▼3.40%, 한화오션(042660) ▼1.97%, 신한지주(055550) ▲0.71%, 현대모비스(012330) ▼0.44%, 고려아연(010130) ▼2.09%, 삼성생명(032830) ▼1.30% 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들은 대체로 상승과 하락을 반복하는 혼조세를 보이고 있다. 특히 SK하이닉스와 SK스퀘어의 강력한 상승세가 주목을 받고 있으며, 현대차와 NAVER는 상대적으로 높은 하락률을 기록하고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자