[서울데이터랩]에이비엘바이오 18.33% 하락하며 급락세

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스닥 시가총액 상위 종목들이 다양한 주가 흐름을 보이고 있다.30일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 에코프로비엠(247540)은 현재가 242,000원으로 전 거래일 대비 1.63% 하락하고 있으며, 시가총액은 23조 6679억원이다. 외국인 비율은 13.81%이며, 거래량은 1,671,200주에 이른다. 2위인 에코프로(086520)는 167,800원으로 2.44% 하락하여 시가총액 22조 7832억원을 기록하고 있으며, 외국인 비율은 21.87%다. 거래량은 3,203,358주다.알테오젠(196170) -2.56%, 레인보우로보틱스(277810) +0.92%, 삼천당제약(000250) +0.72%, 에이비엘바이오(298380) -18.33%, 코오롱티슈진(950160) -1.15%, 리노공업(058470) +15.74%, 펩트론(087010) -1.20%, 리가켐바이오(141080) 0.00%한편 시가총액 20위권 종목들은 HLB(028300) ▼14.55%, 케어젠(214370) ▲2.60%, 원익IPS(240810) ▲5.77%, 메지온(140410) ▲1.91%, 파마리서치(214450) ▼5.24%, 로보티즈(108490) ▲7.00%, 클래시스(214150) ▲0.13%, 이오테크닉스(039030) ▲5.96%, 디앤디파마텍(347850) ▼3.80%, 보로노이(310210) ▼0.66% 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들은 상승과 하락이 혼재하는 모습을 보이고 있다. 특히 에이비엘바이오가 18.33% 하락하며 큰 폭의 변동성을 보이고 있으며, 리노공업은 15.74% 상승하며 강세를 보이고 있다. 이러한 등락 속에서 거래량이 높은 종목의 경우 변동성이 크게 나타난다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자