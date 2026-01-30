[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

오늘(1월 30일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 9.48%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 161,300원으로 전 거래일 대비 0.37% 상승하며 보합권에 머물고 있다. 거래량은 1,638,776주를 기록했다.이어 에이비엘바이오(298380)가 검색비율 2위를 기록하며 -11.61%의 급락세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 SK하이닉스(000660)는 2.09% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색비율 4위 현대차(005380)는 개장 초반부터 3.79%의 하락률로 주가가 하락 중이다. 검색비율 5위 HLB(028300)는 -9.80%의 하락세를 보이고 있다.6위 에코프로(086520)는 등락률 0.17%로 큰 움직임을 보이지 않고 있다. 7위 한화시스템(272210)은 6.14%의 등락률로 주가가 상승 중이다. 8위 에코프로비엠(247540)은 3.25% 상승하며 시동을 거는 모습이다. 9위 두산에너빌리티(034020)는 -0.32%의 등락률로 주가가 소폭 하락 중이다. 10위 NAVER(035420)는 하락률 2.09%로 주가가 다소 하락하고 있다.이 밖에도 삼성SDI(006400) ▲0.26%, 한미반도체(042700) ▼0.98%, 레인보우로보틱스(277810) ▲2.63%, 한화오션(042660) ▲0.14%, 알테오젠(196170) ▼1.16%, 대한전선(001440) ▲1.59%, 한화에어로스페이스(012450) ▲1.92%, 삼천당제약(000250) ▲0.41%, POSCO홀딩스(005490) ▼1.51%, 미래에셋증권(006800) ▼0.31% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자