[서울데이터랩]‘삼아알미늄’ 17.68% 급등…실시간 상승률 1위

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

30일 오전 9시 10분 ##삼아알미늄(006110)_0##가 등락률 +17.68%로 상승률 1위를 차지했다. 삼아알미늄은 개장 직후 5분간 12만 2127주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 5500원 오른 3만 6600원이다.한편 삼아알미늄의 PER은 -33.21로 시장에서 가치 절하를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 -3.75%로 수익성이 낮다고 볼 수 있다.이어 상승률 2위 대덕전자(353200)는 현재가 5만 9500원으로 주가가 13.33% 급등하고 있다. 상승률 3위 삼화전기(009470)는 현재 5만 7300원으로 11.26% 급등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 남선알미우(008355)는 7.46% 상승하며 1만 6990원에 거래되고 있다. 상승률 5위 풍산(103140)은 7.26%의 상승세를 타고 13만 8900원에 거래되고 있다.6위 SK텔레콤(017670)은 현재가 7만 4000원으로 6.47% 상승 중이다. 7위 씨티알모빌리티(308170)는 현재가 7760원으로 6.30% 상승 중이다. 8위 대덕전자1우(35320K)는 현재가 1만 6810원으로 6.19% 상승 중이다. 9위 한농화성(011500)은 현재가 2만 7250원으로 5.83% 상승 중이다. 10위 미래에셋증권우(006805)는 현재가 1만 7830원으로 5.82% 상승 중이다.이밖에도 한화비전(489790) ▲5.78%, DRB동일(004840) ▲5.71%, 대한전선(001440) ▲5.65%, GS피앤엘(499790) ▲5.52%, 진흥기업2우B(002787) ▲4.84%, 남선알미늄(008350) ▲4.84%, F＆F(383220) ▲4.76%, 한화시스템(272210) ▲4.74%, S-Oil(010950) ▲4.49%, 더존비즈온(012510) ▲4.32% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자