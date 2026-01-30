[서울데이터랩]빅테크 TOP7, 혼조세 마감

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

29일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 대체로 혼조세를 보였다. 일부 종목은 소폭 상승했으나, 다른 일부는 하락세를 기록하며 전체적으로 변동성이 나타났다.주요 종목 중 엔비디아(NVDA)는 0.52% 상승하여 192.51 달러로 마감했다. 애플(AAPL) 역시 상승세를 보이며 0.72% 오른 258.28 달러로 거래를 마쳤다. 반면, 마이크로소프트(MSFT)는 9.99% 급락해 433.50 달러로 마감하며 가장 큰 하락폭을 기록했다.아마존닷컴(AMZN)은 0.53% 하락한 241.73 달러로 마감했다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 0.67% 상승한 338.25 달러를 기록했고, 알파벳 Class C(GOOG)는 0.71% 상승하여 338.66 달러로 마쳤다. 메타(META)는 10.40% 상승한 738.31 달러로 거래를 마감했다.금일 가장 많이 거래된 종목은 메타로, 58,699,261주의 거래량과 428억 달러의 거래대금을 기록했다. 이는 메타의 시가총액 대비 거래대금 비중이 23%에 달한다. 애플은 53,373,664주의 거래량과 137억 달러의 거래대금으로 시가총액 대비 거래대금 비중이 2.5%를 기록했다. 엔비디아의 거래대금은 316억 달러로, 시가총액 대비 6.75%의 비중을 차지했다.정연호 기자