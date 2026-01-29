[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

삼성전자(005930)가 1월 29일 장 마감 5분 만에 10.12%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 160,700원으로 전 거래일 대비 1.05% 하락하며 주가가 하락 마감했다. 거래량은 35,771,120주를 기록했다.이어 검색비율 2위의 현대차(005380)는 7.21%의 상승률로 상승 마감했다. 검색비율 3위의 SK하이닉스(000660)는 2.38% 상승 마감했다. 검색비율 4위 NAVER(035420)는 3.42% 상승했다. 검색비율 5위 에코프로(086520)는 2.02% 상승하며 마감했다.6위 미래에셋증권(006800)은 등락률 17.39%로 급등세를 보였다. 7위 한미반도체(042700)는 11.81%의 급등세로 거래를 마쳤다. 8위 두산에너빌리티(034020)는 2.17% 소폭 상승했다. 9위 에코프로비엠(247540)은 7.42% 상승 마감했다. 10위 레인보우로보틱스(277810)는 9.35% 상승했다.이 밖에도 휴림로봇(090710) ▼3.74%, 대한전선(001440) ▲4.81%, 미래에셋벤처투자(100790) ▲28.95%, 알테오젠(196170) ▼1.15%, 한화시스템(272210) ▲4.27%, 삼성SDI(006400) ▼2.14%, SK증권(001510) ▲29.94%, POSCO홀딩스(005490) ▼3.70%, 삼천당제약(000250) ▲10.35%, 한화오션(042660) ▼1.05% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자