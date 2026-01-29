[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 삼성전자 거래대금 3조 8천억 돌파

이미지 확대

코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다. 29일 한국거래소에 따르면, 삼성전자(005930)가 23,977,050주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 162,600원으로, 거래대금은 3조 8,760억 원에 이른다. 시가총액 대비 거래대금 비율은 40.26%로, 매수와 매도세가 접전을 펼치는 가운데 많은 투자자들의 이목이 집중될 것으로 보인다. PER은 33.76, ROE는 9.03으로 수급과 재무 지표 모두에서 안정적인 모습을 보인다. 신성이엔지(011930)는 17,805,507주가 거래되며 거래량 2위를 기록하고 있으며, 현재 주가는 1,798원이다. 거래대금은 32,291백만원으로 시가총액 대비 거래대금 비율은 8.72%다. PER은 -30.47, ROE는 -5.85로 나타난다.한국ANKOR유전(152550)은 16,648,061주가 거래되며 거래량 3위를 기록하고 있다. 현재 주가는 211원으로, 등락률은 3.43%를 보인다. 흥아해운(003280)은 12,663,076주가 거래되며 3.05% 상승, 거래량 4위를 차지했다. SK증권(001510)은 8,438,720주가 거래되며 6.83% 상승했다. 두산에너빌리티(034020)는 8,000,190주 거래와 함께 2.17% 상승 중이다. 미래에셋증권(006800)은 7,331,882주가 거래되며 7.90% 상승 중이다. 윌비스(008600)는 6,626,217주가 거래되며 -2.91% 하락했고, KG모빌리티(003620)는 6,600,248주가 거래되며 -2.01% 하락 중이다. 한미반도체(042700)는 5,682,597주 거래와 함께 14.29% 급등하고 있다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 한화투자증권(003530) ▲3.45%, 형지엘리트(093240) ▲1.09%, 보락(002760) ▼-1.64%, 에이프로젠(007460) ▲1.83%, SK하이닉스(000660) ▲3.09%, 알루코(001780) ▲2.92%, 삼성중공업(010140) ▼-1.99%, 한온시스템(018880) ▼-1.47%, LG디스플레이(034220) ▼-3.30%, 삼성전자우(005935) ▲0.34% 등의 성적을 기록했다.주목할 만한 종목으로는 한미반도체와 미래에셋증권이 있다. 한미반도체는 14.29% 급등하며 거래대금이 1,136,344백만원에 달한다. 시가총액 대비 거래대금 비율은 57.32%로, 높은 투자 심리를 반영한다. 미래에셋증권 역시 7.90% 상승하며 거래대금이 265,173백만원에 달한다. 반면, 윌비스와 KG모빌리티는 각각 -2.91%, -2.01% 하락하며 주춤하고 있다. 윌비스는 거래대금이 2,522백만원에 그쳤다.전체적으로 코스피 시장은 일부 종목에서 강한 매수세가 유입되며 상승세를 보이는 반면, 다른 종목들은 하락세를 보이며 혼조세를 이어가고 있다. 투자자들은 종목별로 분명한 매수·매도 전략을 세워야 할 것으로 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자