[서울데이터랩]‘KIWOOM 코스닥150선물레버리지’ 29.18% 폭등…실시간 상승률 1위

29일 오전 9시 10분 ##KIWOOM 코스닥150선물레버리지(291630)_0##가 등락률 +29.18%로 폭등하며 상승률 1위를 차지했다. KIWOOM 코스닥150선물레버리지는 개장 직후 5분간 2만 9008주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 2845원 오른 1만 2595원이다.이어 상승률 2위 SNT에너지(100840)는 현재가 4만 6450원으로 주가가 15.98% 급등하고 있다. 상승률 3위 한미반도체(042700)는 현재 20만 4500원으로 12.36% 급등하며 긍정적인 모습을 보이고 있다. 상승률 4위 사조산업(007160)은 10.52% 상승하며 6만 6200원에 거래되고 있다. 상승률 5위 코아스(071950)는 8.84%의 상승세를 타고 5170원에 거래되고 있다.6위 SK(034730)는 현재가 32만 6500원으로 6.87% 상승 중이다. 7위 TYM(002900)은 현재가 7260원으로 5.07% 상승 중이다. 8위 자화전자(033240)는 현재가 2만 4000원으로 5.03% 상승 중이다. 9위 차AI헬스케어(025620)는 현재가 1만 1210원으로 4.96% 상승 중이다. 10위 SK스퀘어(402340)는 현재가 52만 9000원으로 4.96% 상승 중이다.이밖에도 경동인베스트(012320) ▲4.76%, 사조씨푸드(014710) ▲4.60%, SK이터닉스(475150) ▲4.49%, 우진(105840) ▲4.40%, SK하이닉스(000660) ▲4.28%, 알루코(001780) ▲4.27%, 성문전자(014910) ▲4.06%, SK우(03473K) ▲4.04%, KIWOOM 코스닥150(316670) ▲3.94%, KIWOOM K-반도체북미공급망(488210) ▲3.92% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자