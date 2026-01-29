[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

오늘(1월 29일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 24.86%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 165,500원으로 전 거래일 대비 1.91% 상승하며 보합권을 넘어서는 모습을 보이고 있다. 거래량은 2,026,792주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색비율 2위를 기록하며 3.92%의 상승세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 에코프로(086520)는 7.18% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색비율 4위 현대차(005380)는 개장 초반부터 0.81%의 상승률로 보합권에 머물고 있다. 검색비율 5위 두산에너빌리티(034020)는 2.17% 상승하며 긍정적인 움직임을 보이고 있다.6위 한미반도체(042700)는 등락률 11.40%로 급등세를 보이고 있다. 7위 NAVER(035420)는 2.34%의 등락률로 주가가 상승 중이다. 8위 삼성SDI(006400)는 하락률 1.13%로 주가가 다소 하락하고 있다. 9위 휴림로봇(090710)은 0.25% 상승하며 시동을 거는 모습이다. 10위 알테오젠(196170)은 1.72% 상승하며 긍정적인 초기 신호를 보내고 있다.이 밖에도 에코프로비엠(247540) ▲11.79%, 제주반도체(080220) ▲5.48%, 현대바이오(048410) ▲1.61%, 에이비엘바이오(298380) ▲2.28%, NAVER ▲2.34%, 한미반도체 ▲11.40%, 두산에너빌리티 ▲2.17%, 현대차 ▲0.81%, 에코프로 ▲7.18%, SK하이닉스 ▲3.92% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자